Tendances Première : DOSSIER - Les Biais de l'esprit - Comment l’évolution a forgé notre...

Les Biais de l'esprit - Comment l’évolution a forgé notre psychologie (ed. Odile Jacob) Fruits de l’évolution et de la sélection naturelle, nous avons gardé certains comportements et modes de pensée anciens, remontant à la préhistoire. Ils induisent des biais cognitifs qui peuvent encore avoir leur utilité – il vaut mieux prendre un bâton tordu pour un serpent que l’inverse –, mais ils viennent aussi fausser nos décisions quotidiennes, ou nous conduire à attribuer aux autres des pensées qu’ils n’ont pas. Les capacités cognitives de l’homme de Cro-Magnon, qui lui ont permis de constituer de grands groupes sociaux, nous ont menés à perfectionner nos capacités de coopération… mais aussi de dissimulation et de tromperie. Introduction ludique à la psychologie évolutionniste, ce livre montre le face-à-face déroutant entre un « vieux » cerveau et une réalité en partie immuable mais souvent renouvelée. Appréhender les biais de notre psychologie est sans doute un atout pour se connaître et comprendre les autres. Avec Jérôme Boutang, ingénieur agronome et économiste, et Michel De Lara chercheur en mathématiques appliquées.

