Tendances Première : DOSSIER - Le bruit dans les écoles - 03/05/2019

Le bruit fait partie des nuisances les plus influentes sur lesquelles il faut travailler pour améliorer notre qualité de vie. Mais quid des écoles, ces environnements où le bruit est partout ? Cette pollution sonore est sous-estimée et même souvent vécue comme une fatalité. Or, il ne faut plus démontrer les effets du bruit, tant sur les comportements et l’apprentissage des enfants que sur les enseignants et le personnel : fatigue, stress, déconcentration, perte d’audition, acouphènes, … On en parle avec Jennifer Lesire d'Empreintes et Marie Poupé de Bruxelles Environnement.

Émission Tendances Première