Tendances Première : DOSSIER - L’intelligence humaine n’est pas un algorithme (ed. Odile...

On parle aujourd’hui beaucoup d’intelligence, qu’il s’agisse des circuits biologiques du cerveau ou des circuits électroniques des ordinateurs. Mais qu’est-ce que l’intelligence ? Partant de ses propres découvertes chez l’enfant, Olivier Houdé nous propose dans ce livre une nouvelle théorie de l’intelligence qui intègre le circuit court des intuitions et le circuit long des algorithmes, mais qui fait aussi et surtout la part belle au système inhibiteur, seul capable de bloquer les réponses, au cas par cas, selon le but et le contexte. Explications avec le professeur Olivier Houdé.

Émission Tendances Première