Tendances Première : DOSSIER - La semaine sans euro ! - 30/04/2019

La semaine sans euro, c’est passer une semaine - du 6 au 12 mai - en se privant d’utiliser des euros et en utilisant des systèmes d’échanges alternatifs pour satisfaire ses besoins. C’est l’occasion de tester sa résilience et de voir dans quelle mesure il est possible de se passer d’une monnaie officielle pour vivre ! La semaine sans euro est une expérience organisée par Financité en partenariat avec le CERMi dans le cadre de la recherche-action (E)Change Bruxelles. Cette recherche consiste à étudier la résilience des échanges à Bruxelles en cas de rupture du système monétaire actuel - autour duquel l’essentiel de nos échanges est structuré. Avec Annika Cayrol, Coordinatrice Services.

Émission Tendances Première