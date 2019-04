Tendances Première : DOSSIER - Votre cerveau vous joue des tours - 29/04/2019

Votre cerveau vous joue des tours (Allary editions). Infox, nudges, biais, phobies : quand notre cerveau nous joue des tours, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort ? Pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive ? Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger ne nous guette ? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox ? Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l'approximation, à l'illusion et à l'erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de construire une vision cohérente du monde. Mais trop souvent ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres.

