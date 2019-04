Tendances Première : DOSSIER - COSMOS - Remettre le livre entre toutes les mains - 26/04/2019

COSMOS - Remettre le livre entre toutes les mains Ce festival est consacré aux littératures jeunesse mais a surtout pour but de remettre le livre entre toutes les mains. De nombreux publics sont donc bienvenus : les enfants, leurs parents, les professeurs, les libraires et les éditeurs. Le parrain de cette première édition n'est autre qu'Emmanuel Guibert (Le Photographe - Sardine de l'espace - La guerre d'Alan) dont le spectacle, Ariol, sera joué pour la première fois à Bruxelles. Avec les organisatrices Sophie Baudry et Anaïs Félix, ainsi qu'Emmanuel Guibert.

Émission Tendances Première