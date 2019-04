Tendances Première : DOSSIER - La nature est votre meilleur médicament - 25/04/2019

La nature est votre meilleur médicament (ed. LLL) Dans cet ouvrage, les auteurs nous amènent à comprendre les effets bénéfiques de ces micro-organismes issus d’une nature avec laquelle nous étions jadis en intelligence et en rapport étroit. Affection par affection – cholestérol, vieillissement, diabète, inflammations chroniques, migraine, hypertension artérielle… –, on vous donne les moyens de se soigner et de renforcer son système immunitaire. Car, face aux dégâts de plus en plus nombreux causés par certaines molécules chimiques, nombreux sont ceux qui sont en quête de solutions alternatives, donc naturelles, afin de trouver de nouvelles réponses. Avec Ermannon Centanni, biologiste et pharmacien.

