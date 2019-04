On les appelle «pouponnières», comme au bon vieux temps. Mais comment et pourquoi y arrive-t-on ? Quel est le parcours de ces jeunes enfants qui filent ensuite vers les centres d'accueil ? On en discute avec Xavier Verstappen, Directeur pédagogique local de l'Accueil familial Bruxelles.

Émission Tendances Première