Tendances Première : DOSSIER - Aménager la cours de récréation avec Willy Lahaye et Bruno...

Ce livre est un ensemble d'instruments concrets et de réalisations didactiques pour aménager la cour de récréation et en faire un espace de non violence. Elle peut ainsi devenir l'argument d'un véritable projet pédagogique. On en parle avec son co-auteur Willy Lahaye, philosophe et Docteur en Sciences Psychologiques et de l'éducation accompagné de Bruno Humbeeck, psychopédagogue et auteur de nombreuses publications dans le domaine de la prévention des violences.

Émission Tendances Première