On le voit lors des manifestations, certains usent de la violence lorsque certains organisent des actions "coup de poing" totalement pacifiques. Comment de nos jours définir le militantisme ? Comment ce militantisme évolue au fil des jours, au fil des contextes ? Doit-on légitimer la violence et quelles sont les voies à emprunter pour l'éviter ? Laurent Deutsch et Brieuc Wathelet.

Émission Tendances Première