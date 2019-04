Tendances Première : DOSSIER - Quelle est la place que l'artiste peut ou doit prendre dans la...

Quelle est la place que l'artiste peut ou doit prendre dans la société ? Cette question est posée en filigrane du spectacle "(A+X+P)", un spectacle chorégraphique documentaire qui raconte et développe un travail expérimental sur le corps, mené depuis plus d’un an par Mauro Paccagnella (chorégraphe) et Eric Valette (artiste plasticien et chercheur). Résultat d’une série d’ateliers de danse en collaboration avec trois groupes différents : personnes âgées (pensionnaires de la Résidence SainteGertrude), réfugiés mineurs isolés (en accueil à Fedasil), adultes en réinsertion (en formation ISP à la Centrale Culturelle Bruxelloise), ce projet artistique questionne l’engagement de chacun au sein d’une société où se manifeste de plus en plus la complexité du vivre-ensemble et de la (re)connaissance de l’autre.

Émission Tendances Première