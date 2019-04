Tendances Première : DOSSIER - Raisons Obscures (XO Editions) - 12/04/2019

Raisons Obscures (XO Editions) Deux familles ordinaires à l'heure de la rentrée scolaire. Deux familles où chacun masque et tait les problèmes pour ne pas inquiéter les autres. Deux familles où règnent les secrets. Où, sans que personne ne s'en aperçoive, un enfant est progressivement démoli par un autre. Harcelé, rabaissé, moqué au quotidien. Détruit dans le silence et l'aveuglement le plus complet. Le dernier roman d'Amélie Antoine revient sur la question du secret et du Harcèlement.

