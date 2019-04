Tendances Première : DOSSIER - Late Love (Ed. Eyrolles) - 11/04/2019

Late Love (Ed. Eyrolles) De nombreuses femmes et hommes éprouvent, passés un âge et les enfants partis, le besoin de se retrouver, le courage d'être soi. Cette volonté se fait sentir quitte à rompre et à repartir de zéro pour vivre des amours d'emblée plus mûrs, plus gratifiants et donc plus épanouissants. Ces amours d'après sont de plus en plus courants, quoique pas toujours acceptés par la société. Cet ouvrage livre en toute franchise le témoignage de l'auteure et de beaucoup d'autres et vous donne les clés pour appréhender cette nouvelle partie de votre vie ! Avec Avivah Wittenberg-Cox.

Émission Tendances Première