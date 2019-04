Tendances Première : DOSSIER - Journées Imagine - 09/04/2019

Journées Imagine. La 1ère édition des Journées Imagine auront lieu du 24 au 26 avril. Penser, agir, transformer. Ces trois verbes serviront de fil rouge à la première édition des Journées Imagine Demain le monde du 24 au 28 avril à Liège organisées par notre magazine et l’Asbl Enjeu, en étroite collaboration avec l’ULiège, Les Grignoux, le Théâtre de Liège, La Cité Miroir, la Ville de Liège et d’autres partenaires associatifs et publics. Ces Journées Imagine seront nourries par des acteurs de la transition écologique et sociale, des scientifiques des penseurs et des artistes. Avec un objectif commun : faire circuler des idées innovantes et inspirantes, décloisonner les disciplines, injecter du cœur et de l’esprit dans la Cité, et proposer des solutions concrètes. On en parle avec Hugues Dorzée, rédacteur en chef d’Imagine et Arnaud Zacharie secrétaire général du CNCD-11.11.11

Émission Tendances Première