Tendances Première : DOSSIER - Salon enseignement et technologie - 08/04/2019

Salon enseignement et technologie. SETT, le premier évènement belge entièrement dédié au numérique éducatif, vitrine de ce que sera l’école de demain, conçu pour les professionnels de l’éducationnel accessible gratuitement sous inscription; il aura lieu les 25 et 26 avril à Namur Expo, avec au programme près d’une centaine de conférences, d’ateliers et de café-causeries autour des trois thèmes suivants : Comment utiliser le numérique au service des apprentissages et de leur transmission ? Comment aider les jeunes à décrypter le monde et les médias numériques qui les entourent ? Comment préparer les enseignants à initier les élèves à la pensée informatique ? Hervé Hasquin, directeur du Salon, Head of Business devlopment Wallonia.

Émission Tendances Première