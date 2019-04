Tendances Première : DOSSIER - La fin de la démocratie. (Ed. Les Liens qui Libèrent) - 04/04/2019

Depuis quelques années, des observateurs et lanceurs d’alerte pointent les nuages noirs à l’horizon. Sur la catastrophe climatique à venir. Sur les dérives de l’économie financiarisée. Sur la montée des populismes, des nationalismes et des enfermements communautaires. Sur l’emprise grandissante des GAFA manipulant nos données personnelles. Mais ces divers problèmes apparaissent séparés les uns des autres, leur genèse reste inexpliquée, surtout dans son mouvement d’ensemble. Ces éléments sont-ils finalement le signe de la fin de la démocratie ? On en parle avec Jean Claude Kaufmann.

Émission Tendances Première