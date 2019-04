Tendances Première : DOSSIER - Garder son libre arbitre en tant que juré d’assise - 03/04/2019

Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élève pour plus de participation citoyenne. Mais celle-ci existe déjà à travers le jury d’assises par exemple. Les derniers procès ont mis en évidence la difficulté d’exercer cette fonction citoyenne. Peut-on refuser d’être juré ? Et si oui, pourquoi certains citoyens tirés au sort refusent et d’autres acceptent de participer à un dispositif délibératif public ? Comment se passe l’implication du juré tout au long du procès ? Peut-il se faire manipuler ? Comment garder son libre arbitre ? Avec Vincent Jacquet Chargé de recherche FNRS à l’Institut de sciences politiques de l’UCL et Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la clinique de la forêt de Soignes.

Émission Tendances Première