Tendances Première : DOSSIER - Captologie et économie de l’attention - 02/04/2019

Tristan Harris, ancien de chez Google et star de la Silicon Valley n’y va pas par 4 chemins : « technology is hijacking our minds » : la technologie détourne nos esprits. Il œuvre depuis plusieurs années pour une économie de l’attention plus éthique, plus responsable et surtout plus respectueuse des véritables besoins des utilisateurs. A l’heure où ne nous défaisons plus de nos écrans que difficilement, il est peut-être bon de comprendre ce qu’est la captologie, l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil d'influence / de persuasion des individus… Avec Xavier Degraux, pro du marketing digital et Arnaud Zarbo, psy spécialisé dans l'addiction aux écrans.

Émission Tendances Première