Tendances Première : DOSSIER - Gérer mieux son budget - 01/04/2019

Alors que le minimalisme est tendance et prend de l'ampleur, le syndrome de la fièvre acheteuse touche toujours un grand nombre de personnes avec pour conséquence d’installer un rapport coupable, stressant et angoissant face à l’argent. Et pour ceux qui veulent consommer mieux et/ou moins, il faut parfois réorganiser les finances du ménage. Comment y faire face tout en profitant de la vie ? Marie Ange Alexandre est neuropsychologue et Dr en psychologie cognitive. Elle nous apporte des pistes de réflexions dans « Consommez moins pour vivre mieux » (ed. Eyrolles)

Émission Tendances Première