Tendances Première : DOSSIER - Dans la peau d'un manager - 29/03/2019

Dans la peau d’un manager (L’attitude des Héros) « J’ai 42 ans. Après avoir dirigé plusieurs entreprises d’un grand groupe international pendant près de 7 années, j’ai décidé d’arrêter. Non pas que je n’aimais pas mon travail. Non pas que je ne n’appréciais pas les personnes avec qui je l’exerçais. Non pas que ne gagnais pas bien ma vie ; je voulais tout simplement la retrouver. » Comment concilier la pression des résultats à atteindre avec l’humanité des relations à tisser ? Comment décider dans des environnements incertains ou quand les enjeux ne sont pas toujours explicites ? Comment un chef d’entreprise concilie-t-il vie de famille et univers professionnel ? Ces questions Sébastien Assouad se les ai posés et nous en parle.

Émission Tendances Première