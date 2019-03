Tendances Première : DOSSIER - Mon enfant médite en pleine conscience - 25/03/2019

Mon enfant médite en pleine conscience Alors que la pratique est en pleine essore après d’un public de plus en plus vaste, beaucoup se pose la question de savoir si la méditation est adaptée aux enfants. Comment la pratiquer ? Avec quels effets ? A quel âge ? Réponses avec Ilios Kotsou docteur en psychologie et Candice Marro, présidente de l’association pour la Méditation. Ils viennent tous deux de publier « Mon enfant médite en pleine conscience » aux éditions Jouvence.

Émission Tendances Première