Tendances Première : DOSSIER - Anonymat et droit à l’oubli sur Internet - 22/03/2019

Agressions verbales, propos haineux et violences sont légions sur les réseaux sociaux et sur Internet. Doit-on stopper l'impunité ? Doit-on supprimer l'anonymat sur Internet pour empêcher et diminuer ces phénomènes ? Aussi, les victimes ont-elles le droit à l'oubli ? On fait le point sur ces deux notions avec Yves Collard, media animation et Ivan Verstraeten, spécialisé en droit de la vie privée (Juristes.be).

Émission Tendances Première