Tendances Première : DOSSIER - Du chaos naissent les étoiles - 21/03/2019

Du chaos naissent les étoiles (ed. Flammarion) Addictions et joyeuses névroses, c’était l’avenir qui se proposait à Elodie Garamond lorsqu’elle a découvert l’art de vivre du yoga pour y explorer sa voie de rédemption. Elle découvre de nombreuses pratiques psycho-corporelles qui bousculent et redonnent du sens à sa vie, entre terre et ciel. Au fil des étapes banales ou cocasses d’une vie urbaine de jeune mère entrepreneuse, végétarienne mais bourgeoise, dans les douleurs mais les rires, elle revient avec humour mais lucidité sur une histoire, qui nous parle à tous, pour mettre en lumière combien sont riches l’imagination et les surprises de la Vie. Ou comment accepter sans contrôle les rebonds du destin qui mènent à la résilience, et les chaos qui mènent aux étoiles comme dit Nietzsche….

