Tendances Première : DOSSIER - Les tiers lieux et l’urbanisme temporaire - 19/03/2019

Les tiers lieux et l’urbanisme temporaire fabriquent la ville de demain Le citoyen veut reprendre pleinement possession de son lieu de vie et pas uniquement son habitation ou son lieu de travail. On parle donc de plus en plus de « tiers lieux ». On connait déjà les espaces de coworking, Fab Lab, Living Lab et autre makerspace. Mais il y en a d’autres. L’urbanisme temporaire contribue à transformer des espaces vacants en friches culturelles. Dans ces tiers-lieux d’un genre nouveau, on peut tout à la fois boire un verre, assister à un concert ou participer à un atelier. On en parle avec Cécile Caffier, de « Marie Moskou », Sam Rosenzweig de Communa et Frederik Serroen du bureau du Bouwmeester.

Émission Tendances Première