Tendances Première: DOSSIER - Semaine sans pesticide - 18/03/2019

En trente ans, près de 80% des insectes auraient disparu localement et les scientifiques considèrent qu’ils pourraient avoir disparu de la surface de la terre d’ici la fin de ce siècle. A l’occasion de la 9ème édition de la Semaine Sans Pesticides, Bruxelles Environnement, Natagora et La Ferme Nos Pilifs proposent aux Bruxellois de nombreuses activités dédiées à la nature en ville. On en parle avec Etienne Duquenne manager pole vert à la Ferme Nos Pilifs et Joël Labbé, sénateur du Morbihan, auteur de la loi interdisant l'usage des pesticides dans les jardins et espaces publics, entrée en vigueur en 2017 pour les collectivités et en 2019 pour les particuliers.

Émission Tendances Première