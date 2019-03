Tendances Première : DOSSIER - La peur du futur - 15/03/2019

La peur du futur (ed. Odile Jacob) Pouvons-nous regarder notre avenir en face, plutôt que d’en avoir peur et de le fuir ? Pris entre l’accélération du quotidien et l’incertitude de l’avenir, le chant du monde est désenchanté. Pour la première fois, Alain Braconnier présente une nouvelle psychologie du futur qui est une réponse à l’angoisse que chacun d’entre nous ressent aujourd’hui. Fort de son expérience de psychothérapeute, Alain Braconnier présente les ressources positives à partir desquelles chacun d’entre nous peut s’appuyer pour aborder plus efficacement les questions que posent le monde d’aujourd’hui et de celui demain.

