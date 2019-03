Tendances Première : DOSSIER - Tout le monde en a un, sauf moi ! - 14/03/2019

Tout le monde en a un, sauf moi ! (ed. Albin Michel) Accros au smartphone ou à la tablette, obsédés par leur apparence et par les marques de vêtements, accumulant les jeux et les jouets, friands de malbouffe... proies de la culture de surconsommation, les enfants d’aujourd’hui veulent tout, tout de suite. Dénonçant les stratégies et les toutes nouvelles techniques digitales employées par les industriels et les professionnels du marketing pour rendre les enfants toujours plus accros à leurs produits, Valérie Halfon donne des pistes pour les libérer de l’emprise de la surconsommation.

Émission Tendances Première