Tendances Première: DOSSIER - L'écopsychologie - 12/03/2019

L’écopsychologie nous invite à élargir notre sens de l’identité et à nous rendre conscients de notre appartenance et notre interdépendance avec la toile du Vivant. C’est l’inter-fécondation de plusieurs disciplines, dont la psychologie, l'écologie, la spiritualité et la philosophie de l'environnement, mais elle ne se limite pas à ces frontières disciplinaires. Plus simplement, l'écopsychologie explore la relation synergique entre notre bien-être personnel et celui de la Terre.

Émission Tendances Première