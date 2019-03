Tendances Première : DOSSIER - La réalité virtuelle - 13/03/2019

Virtual reality ? La réalité virtuelle est une ... réalité ! Que dites-vous d'un petit tour dans les quartiers de Cuba, d'une plongée sous-marine en mer Méditerranée ou au volant de la dernière voiture de course ? Profitez d'un environnement sensoriel maximal tout en restant dans votre fauteuil ! Si l'on reconnait son usage ludique certain, la réalité virtuelle s'étend à bon nombre de domaines tels que l'éducation, les sciences, l'architecture ou encore l'art. Pour quel avenir ? Pour quels nouveaux secteurs ? Pour quel impact sur la société d'aujourd'hui et celle de demain ? On en parle avec Adrien Monnoyer, fondateur de Tamia Reality, Pascal Balancier, expert à l'Agence du Numérique et Jean-Louis Verbaert, co-fondateur du Virtual Park.

Émission Tendances Première