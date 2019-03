Tendances Première: DOSSIER - Plastique et recyclage - 11/03/2019

A* Plastique et recyclage Ces derniers mois, la lutte contre les plastiques s’est intensifiée. Aussi bien de la part des citoyens en rue (pensez aux « Plastic Attacks » et autre « Mai sans plastique ») que des autorités. Résultat ? Les plastiques sont largement diabolisés et doivent céder leur place. Mais quelle est l’alternative ? On en parle avec Baudouin Ska, Deputy general manager de Go4circle et Frederic Druck, managing director d’essenscia Wallonie.

Émission Tendances Première