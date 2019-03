Tendances Première : DOSSIER - Start-up et écologie peuvent-il former un couple efficient ? -...

A l'heure où les urgences climatique et environnementale font la une de l'actualité, le dynamisme et l'innovation proposés par l'écosystème des start-ups peuvent-ils être LA solution à cette course contre la montre ? Start-up et durabilité peuvent-ils former un couple efficient ? Le modèle économique et de développement en oeuvre au cœur d'une start-up peut-il être applicable à des objectifs liés à l'environnement ? Les invités : David Valentiny, CEO de Engine et Quentin Sizaire, Co-fondateur de la plateforme Econova.

Émission Tendances Première