Tendances Première : DOSSIER - La voiture autonome - 06/03/2019

La voiture autonome. Quel impact sur la société ? La voiture autonome promet d’être une révolution technologique mais elle pourrait être aussi une révolution de notre vie quotidienne. Avec quel impact ? En quoi les voitures autonomes vont amorcer un important virage énergétique ? Quelle est l’attitude des pouvoirs publiques sur la question ? Quelles seront les conséquences en matière de mortalité routière, de pollution, de trafic ? Pourquoi les voitures autonomes vont-elles démocratiser la mobilité ? Qu’est-ce que le concept de « MaaS » (Mobility as a Service)? Et pourquoi ce système va s’imposer ; avec quelles conséquences ? On en parle avec Damien Deroanne, spécialiste de la voiture autonome.

Émission Tendances Première