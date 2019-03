Tendances Première : DOSSIER - Voyage au bout du Burn Out - 05/03/2019

Voyage au bout du Burn Out Sophie De Baet entame un voyage dans le temps et dans les profondeurs de son âme, à la recherche de la source qui apaisera le feu. À travers un dialogue avec ses ancêtres, elle tente de comprendre ce qui l'a amenée jusqu'au burn-out. Pourquoi Antoine-Louis est-il parti combattre les Turcs en Hongrie ? Pourquoi, en plein régime de la Terreur en 1791, Godfroid appelle-t-il sa fille Victoire ? Pourquoi Céline remet-elle son âme à Dieu ? Elle nous décrit avec humour les Petits Suzerains, les Bons Soldats et les Mères Supérieures qui peuplent nos entreprises, le cadre étant formé par la bible écrite par les Saints des Ressources humaines.

Émission Tendances Première