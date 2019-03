Tendances Première : DOSSIER - Protéger les lanceurs d'alertes - 01/03/2019

Protéger les lanceurs d’alertes Les exemples se sont multipliés ces dernières années : le rôle des lanceurs d’alerte et des journalistes est essentiel pour assurer l’information des citoyens sur des questions qui peuvent les concerner au plus haut point. Mais la question de la protection des lanceurs d’alerte est encore très délicate. Faut-il les protéger ? Pourquoi ? Et comment ? On en parle avec Amélie Chapelle, réalise une thèse à l’UNamur sur le respect des droits fondamentaux dans le signalement d'informations en droit fiscal belge. Elle s'intéresse, dans ce cadre, aux enjeux juridiques, culturels et politiques de la dénonciation et au phénomène des "lanceurs d'alerte" (whistleblowers).

Émission Tendances Première