Tendances Première : DOSSIER - Des villes en open data - 28/02/2019

Des villes en open data. Le hackathon Citizens of Wallonia revient du 22 au 24 mars, afin de mettre sur pieds de nouveaux projets numériques innovants, par et pour les citoyens. Pour des villes plus durables, plus pratiques, plus ... intelligentes ! Cette année l'accent est mis sur l'utilisation des données publiques ouvertes ("Open Data"), véritable mine d'or pour la mise sur pieds de tels projets. Avec Nicolas Installé, directeur de Futurocité et Samuel Nottebaert, Data Manager de la Ville de Namur, qui a mis en œuvre la stratégie Open Data au sein de la commune

