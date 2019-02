Tendances Première : DOSSIER - Hypnose-toi toi-même ! - 27/02/2019

Hypnose-toi toi-même (Ed. Flammarion) Addictions (tabac, alcool, gourmandise excessive, etc.), douleurs (mal de dos, migraine, etc.), perturbations du sommeil, troubles obsessionnels... Nous sommes en permanence confrontés à des situations nouvelles qui nécessitent des changements de comportement. L’autohypnose est une réponse simple, efficace et facile à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Pour nous aider en cela, le Dr Jean-Marc Benhaiem illustre cas par cas, au travers des aventures d’une famille imaginaire, la famille Valmer. Il accompagne le lecteur en complétant ces historiettes par des exercices pratiques, ludiques et adaptés à chacun et à chaque situation rencontrée. L’hypnose révèle un processus thérapeutique passionnant à découvrir, et à s’approprier!.

