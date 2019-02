Tendances Première : DOSSIER - Booster l’Entrepreneuriat Féminin - 26/02/2019

Booster l’Entrepreneuriat Féminin La 2e édition de « hackstereotypes » la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’Entrepreneuriat Féminin aura lieu du 11 au 20 mars. L’objectif de cette semaine est de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes de 13 à 25 ans. Si le nombre de femmes entrepreneuses augmentent sensiblement ces dernières années, elles sont encore 2 à 2,5 fois moins que les hommes. Quelles sont les freins ? Comment entreprendre ? On en parle avec Monica Santalena, co-fondatrice et directrice de 100.000 entrepreneurs, Loubna Azghoud, gestionnaire de projet entreprenariat féminin et Perinne Hennen architecte d’intérieur, entrepreneur chez JobYourself.

Émission Tendances Première