Tendances Première : DOSSIER - Semons des graines pour demain - 25/02/2019

Semons des graines pour demain Semer, cultiver, se retrouver autour d’un jardin collectif pour créer du lien et penser le vivre-ensemble. La Vénerie, la Ferme du Chant des Cailles et son projet de recherche SAULE (Symbiose Agriculture Urbaine Logement Ecosystème) nous convie à l’Espace Delvaux, à Bruxelles, les 1er et 2 mars pour assister aux représentations du spectacle «La Montagne». Deux soirées conviviales complétées d’une rencontre-débat et d’une bourse aux graines.

Émission Tendances Première