Tendances Première : DOSSIER - Mission Belgica 121 - 20/02/2019

Hier, des chercheurs belges, emmenés par Bruno Danis (chercheur au laboratoire de Biologie marine de l’ULB) ont mis le cap sur l’Antarctique à bord d’un voilier. Le but : recenser la biodiversité marine et étudier la présence de plastique dans l’océan Austral. On en parle avec Bruno Danis.

Émission Tendances Première