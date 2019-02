Tendances Première : DOSSIER - Frédéric Saldmann, auteur de "Vital !" paru aux éditions Albin...

Vital ! (Ed. Albin Michel) Réussir sa vie c’est important, mais réussir sa santé, c’est fondamental. Notre hygiène de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L’énergie vitale, la joie, le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre santé et surtout de notre hygiène. Voilà pourquoi le mental et le physique sont étroitement liés et rejaillissent l’un sur l’autre. Avec le Dr Frédéric Saldmann, auteur de "Vital !" paru aux éditions Albin Michel.

