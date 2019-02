Tendances Première : DOSSIER - Épigénétique, la science de demain ? - 18/02/2019

Épigénétique, la science de demain ? L’épigénétique, c’est ce nouveau concept que notre destin n’est plus défini uniquement par notre héritage génétique, nos gènes. Bien sûr au cours des quelques milliards d’années d’évolution ayant suivi l’émergence des premières formes de vie, l’environnement a sélectionné les individus dont les gènes sont les plus adaptés et favorisé leur descendance. Mais la grande nouveauté c’est que l’environnement, les stress subis par un individu au cours de sa vie, imprime des marques épigénétiques sur certains de ses gènes, et change la manière dont ils fonctionnent. Ces marques acquises peuvent être transmises aux générations suivantes… et ainsi contribuer à l’évolution. Avec Alexandra Belayew, Docteur en Chimie qui a été professeur et chef de service du laboratoire de Biologie Moléculaire en Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UMONS et Jérôme Delroisse, Docteur en Biologie, chercheur postdoctoral au sein du laboratoire de Biologie des Organismes Marins et Biomimétisme de l’UMONS.

Émission Tendances Première