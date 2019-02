Tendances Première : DOSSIER - Les audiolivres - 15/02/2019

Les audiolivres Avec une très belle croissance ces 2 dernières années, l’audio livre est le boom inattendu du monde littéraire. Un support qui intéresse grandement les Google, appel, Amazon en tête, qui investissent massivement. Le livre audio représente près de 10 % du marché du livre aux Etats-Unis, 5 % en Allemagne et plus de 12 % des ventes de livres en Suède ! Chez nous, le livre audio est un format encore un peu méconnu, mais qui se répand rapidement grâce à ses nombreux avantages et à l’esprit d'innovation de certains pionniers. Le secteur est en expansion avec l'implication croissante de plusieurs maisons d’édition renommées dans le livre audio. On en parle avec Valérie Levy Soussan (directrice d’Audiolib) et Thierry Janssen (acteur, auteur et lecteur)

Émission Tendances Première