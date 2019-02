Tendances Première : DOSSIER - Les booktubeurs - 14/02/2019

Les Booktubeurs. Un peu à l’image des YouTubeurs, le phénomène des BookTubeurs est né et gagne en popularité. Ce sont les nouveaux ambassadeurs du livre et loin des critiques littéraires, ils partagent leur amour du livre auprès d’un public varié, souvent jeune et surtout très connectés. Leur succès n’a pas échappé au milieu éditorial qui les démarche de plus en plus. Qu’ils soient sur youtube, sur instagram ou sur d’autres plateformes numériques, ce sont de nouveaux prescripteurs de lecture. Rencontre avec Isabelle (Isa Natural Tales), Camille Néel, Amélie (Amelit) et François Coune (livraison de mots sur Instagram)

Émission Tendances Première