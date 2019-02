Tendances Première : DOSSIER - Du neuf dans la copropriété - 12/02/2019

Du neuf dans la co propriété. La loi sur le copropriété a été modifiée fin 2018 et est d’application depuis le 1/1. De quels changements s’agit-il ? Qui est concerné ? Qu’est-ce que cela implique ? Réponses avec Marc Van Beneden, notaire honoraire et Eric Verlinden, syndic Trévi.

Émission Tendances Première