Tendances Première : DOSSIER - Zero waste student challenge - 08/02/2019

Chaque année huit millions de tonnes de plastique finissent dans la mer. 89% de ces produits n’auront été utilisés qu’une seule fois, alors que la nature, elle, met jusqu’à mille ans à décomposer certains déchets. Il est grand temps de prendre des initiatives qui réduisent la montagne de déchets de produits à usage unique (Single Use Products - SUP) dont les impacts sur la biodiversité, la santé humaine, le climat et la disponibilité des ressources naturelles sont importants. La Fondation pour les Générations Futures relance - après les examens et les congés - son appel à candidatures vers les étudiants du supérieur : le Zero Waste Student Challenge. A la clé, pour les initiatives sélectionnées, une belle visibilité, en plus d’un coup de pouce financier allant de 500 à 5.000 euros!

