Tendances Première : DOSSIER - Cerveaux sous influences : derrière le voile des écrans -...

2019. Les écrans sont omniprésents. Notre société va vite. Trop vite. Nos réponses doivent être instantanées. Tout ce qui est nouveau est déjà dépassé. Mais quel est l'impact de cette accélération sur nos habitudes de vie ? Et plus spécifiquement, sur nos jeunes, enfants et ados ? Plus encore, sur leur cerveau... et sur la société qu'on leur destine ? Parents-Thèses vous propose une conférence le 22 février en compagnie d’Alexandre Brzozowski, neuropsychologue, spécialisé en neuroscience cognitive et comportementale, qui nous dévoilera une partie des mystères qui se cachent derrière les écrans….

Émission Tendances Première