Tendances Première : DOSSIER - A nous la liberté ! (Allary Editions) - 06/02/2019

A nous la liberté ! (Allary Editions) Quand Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard se réunissent dans un chalet au cœur des Alpes, c’est pour mieux nous inviter à progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d’aborder sereinement les hauts et les bas de l’existence et de nous affranchir des causes de la souffrance. Mais comment se libérer des peurs, des préjugés et des 1001 conditionnements qui nous empêchent d’être heureux ? Nos 3 auteurs seront en studio pour nous y aider.

Émission Tendances Première