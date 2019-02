Tendances Première : DOSSIER - Végétarien, Végan ou Flexitarien ? - 04/02/2019

Végétarien, Végan ou Flexitarien ? Ce qui est bon pour la santé (ed. Odile Jacob) Certains ont déjà fait leur choix, d’autres hésitent encore ; mais tous ont surtout envie de se faire du bien et de faire mieux pour la planète. Le docteur Édouard Pélissier s’attache à comprendre en toute objectivité quel modèle alimentaire serait le plus souhaitable à la fois pour nous, et pour la planète.

Émission Tendances Première