Tendances Première : DOSSIER - Le burnout parental - 01/02/2019

En Belgique, 5 à 8% des parents seraient actuellement en situation de burnout parental. Bonne nouvelle : en sortir, c’est possible. La Mutualité chrétienne et l’UCLouvain ont collaboré à la réalisation de la première étude mondiale sur la prise en charge spécifique du burnout parental, qui livre des résultats prometteurs. Les interventions de groupe conçues dans le cadre de cette étude réduisent significativement les symptômes du burnout parental, ainsi que l’apparition de comportements de négligence et de violence envers les enfants. Maria Elena Brianda, Doctorante à l’Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) de l’UCLouvain.

Émission Tendances Première