Tendances Première : DOSSIER - L’immunothérapie des cancers - 29/01/2019

L’immunothérapie des cancers (Odile Jacob) Malgré des progrès considérables et d’indéniables succès thérapeutiques, le cancer reste une des premières causes de mortalité. Cependant, issue de travaux de recherche fondamentale, la découverte des mécanismes qui contrôlent les réponses du système immunitaire a permis de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques qui se sont révélées remarquablement efficaces sur des cancers jusqu’ici sans espoir. L’idée consiste à permettre aux défenses naturelles, que nous possédons tous, d’agir sur le cancer. Ce livre raconte l’histoire des recherches et des idées qui ont conduit à cette révolution médicale. On en parle avec Eric Vivier et Marc Daeron.

Émission Tendances Première